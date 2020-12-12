Никол Пашинян сосредоточил автобусы с полицейскими у своей резиденции.
Об этом сообщает Telegram-канал Mediaport.
Вдоль всей улицы Прошян припаркованы автомобили полиции и СНБ с силовиками.
Никол Пашинян сосредоточил автобусы с полицейскими у своей резиденции.
Об этом сообщает Telegram-канал Mediaport.
Вдоль всей улицы Прошян припаркованы автомобили полиции и СНБ с силовиками.
Дата: 2020/12/12 23:27
Раздел: Бывший СССР
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