Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков в ходе встречи с временным поверенным в делах РФ Александром Комаровым выразил недоумение по поводу высказываний депутата Госдумы России Вячеслава Никонова в СМИ о территории республики. Российскому дипломату передали ноту с позицией МИД Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства в субботу. «В Министерство иностранных дел Республики Казахстан был приглашен временный Continue Reading »