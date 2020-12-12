Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не приглашал сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занимающихся урегулированием в Карабахе, с визитом в Баку.

«Приезд сюда был вашей идеей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу. Но когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против. Может у них есть, что мне сказать. Если хотите сказать при камерах, скажите. Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас», — передает пресс-служба главы государства.

Minval.az