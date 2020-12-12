«Прошло много времени с нашей последней встречи, она была в прошлом году. За это время произошло много событий. Во-первых, пандемия полностью изменила ситуацию во всем мире. В то же время урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе. В настоящее время в регионе сложилась совершенно новая ситуация. Азербайджан разрешил конфликт, продолжавшийся почти 30 лет, военным путем и политическими средствами».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от США и Франции Стефана Висконти и Эндрю Шаффера.

Глава государства отметил, что Минская группа ОБСЕ не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта в Карабахе.

«Я согласен с президентом Путиным, одним из сопредседателей, в том, что нагорно-карабахский конфликт ушел в прошлое. Я такого же мнения. К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта. Однако МГ имела соответствующий мандат в течение 28 лет. Я участвовал в переговорах последние 17 лет. Однако, как я уже говорил во время войны, хотя МГ и проявляла некоторую активность в направлении выдвижения идей и созидания, это не дало результата. Такова реальность», — сказал Алиев.

Minval.az