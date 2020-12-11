Мир может столкнуться с сильнейшим за восемьдесят лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса.
Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.
«Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти, — отметил он. — Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред». «Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий, — предупредил Гутерриш. — Растет уровень крайней бедности и угрозы голода» (цитата по ТАСС).
Глава ООН указал, что «причиной такой ситуации стало уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества», которые лишь выявила пандемия.
Гутерриш заявил, что ответ стран на пандемию был не скоординированным, эту ситуацию необходимо исправить при распределении вакцины от коронавируса.
«Пандемия стала небывалым кризисом, в котором мир столкнулся с общим врагом. К несчастью, правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу», — сказал генсек.
Он напомнил, что «с самого начала Всемирная организация здравоохранения предоставляла фактическую информацию и обеспечивала научное руководство, которое должно было стать основой для скоординированных глобальных действий». «Но реакция была фрагментарной и хаотичной. Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников», — констатировал Гутерриш.
«Мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло с доступом к новым вакцинам от коронавируса, которые должны стать всеобщим достоянием», — заключил он.