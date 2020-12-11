Комитет по внешним связям Палаты представителей Федерального парламента Бельгии 2 декабря текущего года обсудил проект резолюции по Карабаху, и проект документа был рекомендован на пленарное заседание с рядом поправок. Ожидается, что текст принятого в комитете проекта резолюции будет вынесен на голосование на пленарном заседании Палаты представителей Бельгии 17 декабря. Однако благодаря «усердию» проармянских кругов Сенат Бельгии принял решение вынести этот же текст на голосование 11 декабря.

Как говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, основным инициатором внесения проекта резолюции в Сенат является председатель Комитета Сената по межотраслевым вопросам, член националистической партии «Новый фламандский Союз» (N-VA) с исламофобскими и антитюркскими настроениями Марк Демесмаекер, который также является одним из основных носителей сепаратистских тенденций в самой Бельгии. Следует особо отметить тот факт, что Марк Демесмаекер тесно сотрудничает с руководителем главной армянской лоббистской организации в Брюсселе Каспаром Карапетяном и в организационном и личном сопровождении последнего в октябре прошлого года незаконно посетил оккупированные Арменией территории Азербайджана.

В связи с этим депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Бельгией Кямал Джафаров направил письмо бельгийскому сенатору Марку Демесмаекеру. В письме депутат подробно проинформировал бельгийского коллегу по существу, напомнив, что международное право и даже официальная позиция Бельгии в вопросе Нагорного Карабаха основывается на территориальной целостности Азербайджана.

Следует подчеркнуть, что различные армянские диаспорские организации и проармянские силы, принимая подобные резолюции, пытаются скрыть последние неудачи Армении перед Азербайджаном. На самом деле антиазербайджанские усилия армянских лоббистских организаций, которые не достигли желаемого в полной мере во Франции, потерпели крах и в Бельгии. Так, в первоначальном проекте резолюции предлагалось признать бывший оккупационный режим и установить с ним дипломатические отношения для обеспечения его безопасности. Однако в результате своевременных мер правительства Азербайджана и Милли Меджлиса такие абсурдные предложения не были приняты. Также были удалены все ссылки на так называемый «арцах» в первоначальном тексте проекта резолюции и принято понятие Нагорный Карабах. Самым важным моментом является то, что в соответствии с международным правом в проект были включены резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884. Иными словами, документ, который армяне и проармянские силы стремились принять, подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана.

В то же время, ряд других абсурдных идей, содержащихся в первоначальной версии проекта, – «требовать от Минской группы ОБСЕ отвергнуть идею создания коридора между Нахчываном и Азербайджаном и Турцией через территорию Армении», «призвать к немедленному отводу Азербайджанской армии на позиции, занимаемые ею до 27 сентября, «заявление 9 ноября подписано на неблагоприятных условиях под давлением на Армению» — не были приняты.

В документе не были приняты и призывы оказать определенное давление на Турцию в связи с активной дипломатической поддержкой, оказанной братской страной Азербайджану. Так, из текста проекта были исключены такие абсурдные идеи, как «немедленное прекращение переговоров о членстве Турции в ЕС», «доведение до посла Турции протеста бельгийского правительства», «принятие всех возможных мер для вывода Турции из НАТО».

Несмотря на попытки армянских лоббистских организаций обойти определенные пункты в проекте резолюции и представить ее как «успех», факт краха резолюции о признании так называемой «арцахской республики» и неспособность получить долгожданную «поддержку» в Бельгии после Франции вызвали большое недовольство в армянских и проармянских кругах, в том числе у депутатов, выдвинувших предложения о признании «арцахской республики».

Армяне, основной целью которых было «признание арцаха» в бельгийском парламенте, но не смогли добиться реализации этой идеи, выразили намерение повторить французскую модель. После Германии, Люксембурга и Бельгии в вопросе признания так называемого режима Франция фактически оказалась в замкнутом положении в Европе.

Minval.az