Делегация во главе с руководителем итальянской компании Ansaldo Energia Марино Гуизеппеном встретилась с главой ОАО «Азерэнэржи» Баба Рзаевым.

Как говорится в сообщении ОАО, касаясь вопроса сотрудничества между Италией и Азербайджаном, Б.Рзаев высоко оценил позицию Италии в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Он напомнил, что 9 мая делегация Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики посетила Гянджу и освобожденный от оккупации город Агдам, своими глазами увидела разрушения и поделилась впечатлениями.

Отметив, что «Азерэнэржи» сотрудничает с рядом международных компаний-гигантов, Б.Рзаев сказал, что основной целью этой встречи является создание на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана новой современной электроэнергетической инфраструктуры.

Б.Рзаев довел до внимания гостей возможности сотрудничества по ряду проектов, включая создание компаниями рабочей группы и открытие офиса компании Ansaldo Energia в Баку.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно совместной реализации проектов малых гидроэлектростанций, которые будут построены в Кяльбаджарском, Лачинском районах для создания новых генерирующих мощностей на освобожденных от оккупации территориях, участия компании Ansaldo Energia в строительстве и оснащении оборудованием высоковольтных подстанций на освобожденных от оккупации территориях и др.

Minval.az