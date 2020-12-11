Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей готовности пройти вакцинацию от COVID-19.

«Когда мы начнем вакцинацию, я тоже ее пройду», — цитирует турецкого лидера газета Hurriyet.

Как заявил ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины китайской компании SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце месяца планируется начать вакцинацию после лабораторных испытаний качества вакцины. Кроме того, Турция заявляла о планах закупить как минимум 25 миллионов доз вакцины BioNTech компаний Pfizer.

Minval.az