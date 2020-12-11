Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выявили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19, сообщает Express.

Отмечается, что дети часто переносят коронавирус в легкой форме или бессипмтомно, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдром (MIS-C) инфекция вызывает воспаление некоторых органов и тканей, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза.

Ученые проанализировали симптоматику у детей с COVID-19 и вызванным им воспалительным синдромом и пришли к выводу, что 83 процента участников исследования имели «кожно-слизистые изменения», такие как опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони и так называемый «клубничный язык» — опухший, бугристый и ярко-красный.

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