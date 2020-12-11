Врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия 1» назвали продукты, употребление которых на ужин может вызвать проблемы со здоровьем.

В этот список попали соленья, колбасы и другие продукты из переработанного мяса, а также белый хлеб.

По словам Агапкина, соленые продукты задерживают жидкость в организме, из-за чего люди утром встают «с каким-то отеками и помятым лицом».

Колбасы также содержат много соли и увеличивают риск развития гастрита.

Белый хлеб, в свою очередь, имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень сахара в крови.

«Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей», — объяснил он.

Кроме того, подобные «инсулиновые удары» перед сном могут привести к резкому пробуждению с внезапным чувством голода, заключил специалист.

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