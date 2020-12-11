Вооруженные силы США в Южной Корее в пятницу договорились с властями страны о возвращении тем контроля над участками 11 американских военных баз и двумя участками на территории базы Ёнсан в Сеуле, сообщило министерство обороны Республики Корея.

Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) в декабре прошлого года вернули стране четыре неиспользуемых военных базы и еще тогда заявили о готовности вернуть еще 13 подобных участков.

Об окончательной передаче баз Южной Корее было принято на виртуальном 201-м заседании объединенного комитета по соглашению о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA).

Среди возвращенных объектов два участка на базе Ёнсан в центре Сеула, расположенная поблизости база Camp Kim и еще четыре объекта в Сеуле, используемые Вооруженными силами США в Южной Корее (USFK). Также американцы вернули РК контроль над вертодромом Camp Walker в городе Тэгу, базами Camp Jackson в городе Ыйчжонбу и Camp Mobile в городе Тондучхон, полем для гольфа в городе Ханам, базой морской пехоты в порте Пхохан и стрельбищем в городе Тхэбэк.