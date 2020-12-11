Военные Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, американская сторона готовится своевременно отреагировать на возможное нападение со стороны Ирана.

Собеседник Politico рассказал, что Пентагон обеспокоен ситуацией и внимательно следит за «тревожными индикаторами подготовки потенциальной атаки» со стороны иранских ополченцев в Ираке.

Также отмечается, что подобного рода шаги американская сторона специально предпринимает, с целью предостеречь Иран «от любых агрессивных действий» против США. К слову, у сами американцы нападать не намерены.

«Планов действовать тут нет, есть план лишь показать свои сильные оборонительные позиции, которые заставят задуматься потенциального противника», — уточнил источник газеты.

Minval.az