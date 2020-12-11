Медицинские работники, находящиеся на передовой в борьбе с COVID-19, главный инфекционист США Энтони Фаучи и организаторы движения за расовую справедливость названы «стражами года» по версии американского журнала Time.

«Стражи встают под удар для защиты священных для демократии идеалов. В 2020 году они сражались на многих фронтах», — говорится в сообщении журнала.

Фаучи стал «стражем», поскольку занимался не только противостоянием коронавирусу в США, но также и вел «борьбу за правду». Он, по словам редакции журнала, «мягко исправлял» «ложные» заявления о COVID-19, которые делал президент США Дональд Трамп.

Помимо медицинских работников и Фаучи журнал назвал «стражами» борцов движения за расовую справедливость, которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В числе таких стражей американка Порче Беннетт-Бей — организатор движения сопротивления в городе Кеноша, где полицейские ранили в спину молодого афроамериканца при попытке задержания.

Minval.az