Сегодня мы одновременно глядя в будущее, высказываем свои мысли о развитии освобожденных земель.

Об этом 10 декабря на пресс-конференции, организованной после церемонии подписания турецко-азербайджанских документов, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства заявил, что Карабах станет одним из самых красивых регионов мира: «Уверен, что с помощью наших турецких братьев мы добьемся этого. Сегодня мы уже говорили о конкретных проектах – дорожных, железнодорожных, инфраструктурных проектах. Турецкие и азербайджанские компании будут вместе участвовать во всех этих проектах. Их реализация за короткое время привнесет новое дыхание в регион.

Хочу еще раз от имени азербайджанского народа и от своего имени выразить глубокую признательность братскому турецкому народу. В эти дни Турция продемонстрировала большую поддержку, солидарность с нами. И не только политики, но и все министры во главе с Президентом, Великое национальное собрание Турции, а также общественные активисты, представители медиа. Рискуя своей жизнью, они днем и ночью готовили репортажи из боевых зон, и именно благодаря этим репортажам мир узнавал о происходящих событиях. Хочу передать приветствия и глубокую признательность нашим братьям и сестрам в Турции, которые радовались нашей Победе так же, как и мы. Мы вместе, это так сегодня, так будет и завтра, и всегда. Турецко-азербайджанское единство нерушимо, вечно!

Еще раз добро пожаловать, дорогой Брат. Добро пожаловать на Вашу родину. Мы всем сердцем любим Вас. Сегодня азербайджанский народ продемонстрировал Вам свою любовь на улицах».

Minval.az