Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении участников саммита ЕС, который проходит в Брюсселе, передает ТАСС.

«ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — отмечается в нем.

Кроме того, лидеры поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю представить к саммиту в марте 2021 года другие варианты расширения санкций в отношении Анкары.

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