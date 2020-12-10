Правительство Финляндии продлило ограничения из-за коронавируса на границе для целого ряда стран, в том числе для России, до 12 января 2021 года.

«Госсовет 10 декабря принял решение, что ограничения на границе будут продлены до 12 января», — приводит ТАСС сообщение МВД.

Там отметили, что «различия в ситуации с пандемией в Финляндии и во многих других странах в последнее время стали слишком велики».

«Поэтому для смягчения ограничений нет оснований до тех пор, пока заменяющие их меры, которые сейчас находятся в стадии подготовки, не используются в необходимой степени», — сообщили в министерстве.

Minval.az