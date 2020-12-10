10 декабря после встречи один на один президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов.
Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
10 декабря после встречи один на один президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов.
Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/12/10 19:05
Раздел: Азербайджан, Важно
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