После церемонии официальной встречи 10 декабря состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Minval.az