Россия готова передать Турции необходимое количество доз вакцины против нового коронавируса «Спутник V» для проведения различных экспертиз, а также пострегистрационных исследований препарата. Об этом в четверг сообщил глава разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Насколько я знаю, сейчас речь идет о предоставлении данного препарата турецкой стороне. Я могу заверить, что в рамках этих договоренностей, которые определенны Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), российским Минздравом, мы готовы принять турецких коллег, обсудить все нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препаратов, в первую очередь для проведения различных токсикологических экспертиз. <…>.А также [передать] препараты для того чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции уже непосредственно на добровольцах», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

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