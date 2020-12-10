Грузия впервые с момента установления дипотношений с Северной Македонией назначила своего посла в республику. Дипломат вручила верительные грамоты президенту Стево Пендаровски, сообщили в четверг в пресс-службе МИД Грузии.

«Первый чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Северная Македония Тамар Лилуашвили (с резиденцией в городе София) вручила верительные грамоты президенту Северной Македонии Стево Пендаровски», — говорится в сообщении.

Как отметил президент в ходе встречи, после установления дипломатических отношений создались условия, необходимые для интенсификации политического диалога между двумя странами и углубления сотрудничества в разных сферах. «Была выражена надежда, что после завершения пандемии нового коронавируса партнерство между странами в сфере культурного туризма углубится, что, в свою очередь, позитивно скажется на отношениях между людьми», — указали в министерстве.

Грузия установила дипломатические отношения с Северной Македонией в феврале 2019 года.

Minval.az