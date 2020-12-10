«Мы внимательно следим за происходящими в мире процессами и видели, что в последние годы нормы и принципы международного права грубо нарушаются. Некоторые страны добиваются своих целей путем применения силы, нормы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН остаются на бумаге», заявил президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, выступая сегодня на Параде Победы, который проходит на площади Азадлыг в Баку.

Верховный главнокомандующий сказал, что в таком случае военное решение конфликта было неизбежным: «Кроме того, за последние годы, и в частности за последние 2 года провокационные шаги, заявления, действия Армении сделали войну неизбежной. Очень вредные и опасные заявления руководства Армении практически положили конец переговорам. Сказав «Карабах – это Армения», руководство Армении положило конец переговорам. Заселение наших исторических земель привезенными из-за границы армянами является военным преступлением, противоречит международным конвенциям. Это фактически ставило точку в переговорах, делало их бессмысленными. Мы видели, чувствовали это и доводили свое слово до мировой общественности с международных трибун. В сентябре этого года – за 3 дня до начала войны я заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Армения готовится к новой войне и Армению нужно остановить. Так и случилось. В этом году три раза против нас были совершены военные провокации. В июле была совершена военная провокация на армяно-азербайджанской государственной границе и Армения попыталась оккупировать наши земли. Но получила достойный ответ, мы посадили их на место. В августе была отправлена диверсионная группа в Азербайджан, и она тоже была обезврежена. И, наконец, 27 сентября наши села, боевые позиции были подвергнуты артиллерийскому обстрелу, имелись потери среди гражданских лиц и военнослужащих. Тогда мы сказали, всё, хватит, нужно положить конец этой оккупации и это будет сделано. Я, как Верховный Главнокомандующий приказал, вперед, азербайджанский солдат, нужно освободить наши земли, положить конец оккупации, наказать оккупанта! Так и случилось. За 44 дня Азербайджан добился желаемого, восстановил справедливость. Каждый день – это наша славная история, каждый день Азербайджан шел вперед».

Minval.az