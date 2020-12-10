«В течение 44-дневных боевых действий не было и дня, чтобы мы отступили. Мы пробились через укрепления, построенные Арменией за почти 30 лет. Эти укрепления были построены таким образом, чтобы азербайджанский солдат не мог пройти через них», заявил президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, выступая сегодня на Параде Победы, который проходит на площади Азадлыг в Баку.

Глава государства отметил, что в географический рельеф территории Нагорного Карабаха также был более благоприятным для армянской стороны:

«Проявив большой героизм, мужество, азербайджанский солдат и офицер выполнил почетную миссию, освободил родные земли от оккупантов. Джабраильский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы, а также поселок Суговушан, поселок Гадрут, часть Ходжалинского района, часть Кяльбаджарского района, хребет Муровдаг, южная часть Лачинского района, стратегические высоты были освобождены от врага, там был поднят азербайджанский флаг. Итог нашей славной войны был подведен в городе Шуша. Освобождение Шуши 8 ноября – наш исторический успех. Шуша был первым оккупированным городом и последним, освобожденным нами. Наша армия, поднявшись в Шушу по скалам, уничтожила врага в рукопашном бою, флаг Азербайджана был поднят в Шуше».

Minval.az