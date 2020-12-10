Запрет на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении — это не вопрос Кремля, а прерогатива профильного ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Профильное ведомство, по словам Пескова, не должно согласовывать такие действия с Кремлем.

«Естественно, это все делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения. Вы знаете, что эти решения связаны с вирусами, и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание. Поэтому у него нет такой обязанности — согласовывать с Кремлем свои действия», — рассказал Песков.

Напомним, что Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение ограничений связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. В свою очередь с 14 декабря запрещается ввоз в РФ томатов и перцев из Армавирской области Армении, данная мера введена после обнаружения продукции с вирусом мозаики пепино.

Minval.az