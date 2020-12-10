На параде Победы в Баку продемонстрирована часть военных трофеев, захваченная у армянской армии, разгромленной Вооруженными силами Азербайджана.
На параде Победы в Баку продемонстрирована часть военных трофеев, захваченная у армянской армии, разгромленной Вооруженными силами Азербайджана.
Дата: 2020/12/10 14:40
Раздел: Азербайджан, Важно
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