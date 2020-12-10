Освобождением оккупированных земель в Карабахе Азербайджан добился желаемого и восстановил историческую справедливость.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая в четверг в Баку на военном параде, посвященном победе Азербайджана в Карабахской войне, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Сегодня я с большим чувством гордости могу сказать, что Азербайджан достиг желаемого, восстановил историческую справедливость и международное право. Азербайджанские солдаты 44 дня сражались за прекращение оккупации, чтобы справедливость восторжествовала, и мы смогли добиться этого», — сказал Ильхам Алиев,

Ильхам Алиев отметил, что агрессивная и захватническая политика Армении началась еще с конца 80-х годов 20 века.

«Тогда жившие на территории современной Армении азербайджанцы были изгнаны с родных земель. Зангезур, Гейче, Иреван – это все исторические азербайджанские земли. Наш народ веками жил там, но руководство Армении изгнало с родных земель сотни тысяч азербайджанцев. Потом такая же картина наблюдалась в Карабахе – Ходжалинский геноцид, захват Шуши и Лачына, который соединил территорию Нагорного Карабаха с Арменией», — заявил президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджан долгие годы на всех международных мероприятиях доносил правду до мирового сообщества, и эта работа принесла плоды.

«Несмотря на то, что мы добились восстановления территориальной целостности на поле боя, я считаю, что политические и дипломатические усилия, предпринимаемые в последние годы, принесли свои плоды. Все ведущие международные организации признали и поддержали территориальную целостность Азербайджана. Была создана правовая почва для разрешения конфликта. Мировое сообщество получило полную информацию об истории конфликта. Лживая армянская пропаганда была остановлена, и весь мир увидел, что Нагорный Карабах – исконно азербайджанская земля», — сказал президент.

Глава государства добавил, что за эти годы Азербайджан копил силы на политической арене, усиливал также экономику и армию.

«С каждым годом наше преимущество становилось все сильнее. Армения не смогла конкурировать с нами. Я за последние 17 лет неоднократно говорил, что если Армения добровольно не вернет наши земли, мы решим этот вопрос военным путем. И сегодня мы смогли достичь желаемого», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az