Утром 10 декабря группа членов студенческого союза «Никол Агбалян» АРФ Дашнакцутюн встретила входящего в здание Правительства Армении Никола Пашиняна яйцами и призывами. Об этом говорится в сообщении, распространенном на странице студенческого союза «Никол Агбалян» АРФД в «Facebook», передает news.am.

В сообщении, в частности, отмечается:

«Служитель интересам азербайджанского народа Никол Пашинян должен хорошо знать, что мы будем встречать его на каждом шагу и напоминать о его сущности предателя. Продавцу приобретенного кровью наших друзей и соотечественников нет места на нашей Родине».

Minval.az