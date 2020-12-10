Власти Беларуси закрывают государственные наземные границы на выезд из-за пандемии нового коронавируса.

Об этом говорится в постановлении Совета министров от 7 декабря, опубликованном в ночь на четверг.

Документ вносит изменения в постановление от 8 апреля, принятое в том числе «в целях предотвращения распространения инфекции», вызывающей заболевание COVID-19.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — отмечается в тексте.

Ограничение распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах. Указанные изменения вступят в силу через 10 дней с момента подписания документа.

В нем указывается, что ограничения на въезд не вводятся, однако подчеркивается, что прибывающие в страну «обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь и не подлежат последующему пропуску через государственную границу Республики Беларусь до истечения срока самоизоляции».

Кроме того, иностранцы старше шести лет «должны иметь оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19».

Требование не распространяется на граждан, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание на территории страны.

Minval.az