В Азербайджане выявлено еще 4403 случая заражения коронавирусом, 2919 человек вылечились, 42 скончались.
Об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 4403 случая заражения коронавирусом, 2919 человек вылечились, 42 скончались.
Об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете Министров.
Дата: 2020/12/09 14:43
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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