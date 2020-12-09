Поступает множество сообщений о том, что азербайджанцы свободно закупаются в магазинах Аскеранского района в Карабаха, сказал замглавы так называемой «районной администрации» Армен Мангасарян корреспонденту Sputnik Армения.

Ранее ереванские СМИ со ссылкой на «мэра» Аскерана Айка Шамиряна написала о том, что азербайджанцы покупают товары в сельских магазинах Аскерана, и это уже стало обычным делом.

«Слухи о том, что азербайджанцы заходят в магазины, ходят не только в Аскеране, но и в Степанакерте (Ханкенди – прим. Minval.az). Это все же неспроста. Вчера, к примеру, автомобили с азербайджанскими номерами в сопровождении российских миротворцев проехали через Аскеран», — отметил Мангасарян.

По его словам, движение, скорее всего, обеспечивается в рамках разблокирования путей сообщения, что указано в трехстороннем заявлении по Карабаху.

Minval.az