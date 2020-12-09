Звезда и полумесяц на флаге Азербайджана гордо реют в небе над Карабахом, освобожденном от оккупации в результате трудной 44-дневной борьбы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду в Анкаре перед вылетом в Баку.

Турция и далее будет поддерживать братский Азербайджан, подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, турецкая сторона будет рядом с Азербайджаном и в вопросе восстановления земель, освобожденных от армянской оккупации. «Мы поможем братской стране в процессе создания новой инфраструктуры», — сказал президент.

Minval.az