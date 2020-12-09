Турция и Азербайджан планируют и далее развивать взаимодействие в сфере СМИ.

Как сообщили «Анадолу» в Управлении по связям Администрации президента Турции, в рамках визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку в четверг планируется к подписанию «Меморандум о намерениях — по стратегическому сотрудничеству Турции и Азербайджана в медиа сфере».

Подписи под документом в присутствии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева поставят Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун и помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

В соответствии с Меморандумом, нацеленным на дальнейшее укрепление связей двух братских стран в информационной сфере, будет создана Совместная медиа платформа.

Данная платформа позволит органам СМИ двух стран координировать свою политику в вопросах, представляющих значимость для Турции и Азербайджана, что повысит эффективность информационного потока. В рамках Совместной медиа платформы официальные органы СМИ будут делиться опытом и возможностями.

Платформа позволит также вести активную борьбу с потоком дезинформации на международной арене и объективно информировать мир о реалиях двух стран.

В течение 3 месяцев после вступления в силу Меморандума о намерениях, будет подготовлен и представлен руководящим органам детальный план деятельности Совместной медиа платформы.

Представитель Администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил значимость создаваемой структуры.

«Турция и Азербайджан будут совместно бороться с потоком лжи в критический для мировой общественности период. В период борьбы за освобождение Нагорного Карабаха от оккупации, все мы вновь стали свидетелями попыток нанести ущерб имиджу Азербайджана и Турции. Поэтому совместные действия в информационной сфере представляют жизненное значение», — сказал глава Управления по связям Администрации турецкого лидера.

С мнением Алтуна согласился и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан и Турция во все времена и при любых условиях должны тесно взаимодействовать, в том числе в медиа сфере, что внесет вклад в интересы обеих стран.

Гаджиев отметил значимость новой Платформы для продвижения позиции двух братских государств.

Minval.az