Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 декабря отбудет с визитом в Баку для участия в торжественном Параде Победы. Об этом сообщили Anadolu во вторник в Управлении по связям Администрации президента Турции.
Двухдневный визит турецкого лидера в Баку организован по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Визит приурочен к победе Азербайджана в Отечественной войне, начатой 27 сентября с целью освобождения исторических земель от многолетней армянской оккупации.
Лидеры двух стран в духе лозунга «Одна нация, два государства» 10 декабря примут участие в Параде Победы.
В рамках визита состоятся обсуждения совместных шагов по более полному информированию мировой общественности относительно реалий современного Азербайджана. В повестку переговоров включены также региональные и международные вопросы.
Ожидается подписание двусторонних документов, которые внесут вклад в развитие сотрудничества между двумя братскими странами.