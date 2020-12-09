Сенат Канады отверг проект резолюции о признании Нагорного Карабаха в качестве независимого государства.

Автором инициативы выступил сенатор-консерватор от Квебека, выходец из Греции Лео Хоусакос, пишет Anadolu.

Большинство членов Сената проголосовали против проармянского документа.

Автор документа призывал осудить «агрессию» Азербайджана и Турции против Нагорного Карабаха и требовал полного запрета на любые формы поставок военной продукции в Турцию. Кроме того, предлагалось признание Нагорного Карабаха в качестве государства.

Против инициативы выступили 53 сенатора, за – 16, пять законодателей воздержались от голосования.

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