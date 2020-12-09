В освобожденный Кельбаджар назначен комендант, установлены полицейские посты, сообщила пресс-служба МВД.

«25 ноября в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе в соответствии с Указом Верховного Главнокомандующего был объявлен комендантский режим, и приказом министра внутренних дел комендантом района назначен начальник районного отдела полиции, полковник-лейтенант полиции Хагверди Акбаров. Сотрудники РОП и военнослужащие Внутренних войск, установив посты на въездах и выездах из района, в том числе в самом районе, осуществляют контроль за выполнением требований режима», — сказано в сообщении.

Minval.az