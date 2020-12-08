Россельхознадзор запрещает поставку томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря.

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.

Minval.az