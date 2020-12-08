Агентство по военному сотрудничеству Минобороны США обнародовало сводные официальные данные об американском экспорте в 2020 финансовом году, который завершился 30 сентября.

В целом, Вашингтон заключил соглашений на общую сумму более $50 млрд.

Объем военных поставок в Азербайджан из США составил $509 тыс, уточняет «Интерфакс».

Из стран бывшего СССР большего всего за период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года было поставлено в Украину — $510,599 млн.

Кроме того, военные поставки в 2020-м были и другим республикам постсоветского пространства: Литве ($136,5 млн), Грузии ($62,8 млн), Латвии ($38,1 млн), Молдавии ($11,5 млн), Туркмении ($1,3 млн), Казахстану ($1 млн), Эстонии ($610 тыс.), Армении ($2 тыс.).

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