Целью создания Фонда является создание соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества по дополнительной поддержке мер, осуществляемых государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, инвалидность которых установлена в результате военных действий, обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля в этой сфере.

Об этом в ходе пресс-конференции в связи с созданием Фонда «YAŞAT» сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Было отмечено, что к мероприятиям Фонда будут привлечены волонтеры.

Реквизиты Фонда «YAŞAT»:

Для пожертвований в пределах Азербайджанской Республики:

Манатный счет: AZ76IBAZ38090019447968925204

Для пожертвований из-за рубежа:

Счет в USD: AZ66IBAZ38190018407968925204

Счет в EURO: AZ46IBAZ38190019787968925204

Счет в рублях: AZ83IBAZ38190018107968925204.

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