Задержанные на прошлой неделе в Турции журналисты российского телеканала НТВ были депортированы в Россию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба телекомпании на официальном сайте.

«Наши коллеги, сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке. Благодарим МИД РФ, посольство России в Анкаре и генконсульство России в Стамбуле за помощь. И, конечно, всех коллег из СМИ, поддерживающих нас в эти дни», — говорится в сообщении телеканала.

Minval.az