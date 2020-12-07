Суд Стамбула освободил из-под стражи журналистов российского телеканала НТВ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«После дачи показаний генпрокуратуре двое российских журналистов были освобождены. Вместе ними из-под стражи был также освобожден гражданин Турции», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе телекомпании уточнили, что журналисты будут депортированы в РФ в ближайшее время. «По предварительной информации, наших коллег должны депортировать в ближайшее время. Детали пока уточняем: официальной информации пока у нас нет», — сказал он.

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