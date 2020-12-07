Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.

Как сообщил начальник отдела Управления полковник полиции Вагиф Асадов, движение на некоторых улицах в Баку полностью ограничено с вечера сегодняшнего дня в связи с Парадом Победы.

Он отметил, что в настоящее время от пересечения улицы Рашида Бейбутова с проспектом Нефтяников осуществляется двустороннее движение в направлении улицы Рашида Бейбутова и далее по улицам Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибекова, Джаванширского моста и улицы Афияддина Джалилова:

«До окончания военного парада мы просим водителей по возможности не пользоваться личными автомобилями в направлении круга Азнефть, проспекта Нефтяников и площади Азадлыг. Движение на всех улицах и проспектах столицы, выходящих на площадь Азадлыг, Морвокзал, полностью ограничивается.

Желающим ехать в направлении проспекта Нобеля из центра, следует двигаться только через 10-й Заводской круг и проспект Бабека.

Кроме того, предусмотрено изменение направлений от 20-го участка, 14-го километра дороги Баку-Сальян, плавательного бассейна поселка Баилово и административного здания Управления пожарной охраны Сабаильского района. При движении по улице Афияддина Джалилова и улице Юсифа Сафарова следует ориентироваться лишь направо.

На территории Нового бульвара движение на частных автомобилях также станет невозможным. На всех дорогах в этом направлении размещена военная техника».

Minval.az