В основу трехсторонней договоренности от 9 ноября легли базовые принципы урегулирования, разработанные сопредседателями Минской группы ОБСЕ и согласованные со сторонами. Об этом на совместной с армянским коллегой Ара Айвазяном пресс-конференции в Москве сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сопредседатели проделали за последние годы большую работу, в том числе разработали, согласовали, в целом, хотя и не до последних деталей, со сторонами базовые принципы урегулирования. Эти принципы и легли в основу той договоренности, которая зафиксирована в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября. Имею в виду передачу Азербайджану 5 и 2 районов, развертывание миротворцев для обеспечения безопасности в регионе, создание Лачинского коридора между Карабахом и Арменией и разблокирование транспортных и экономических связей и коммуникаций. Все это закреплено в заявлении, начинает осуществляться максимально эффективно», — сказал Лавров.

Minval.az