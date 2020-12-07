

Современный мир не стоит рассматривать как подлежащий разделению на сферы влияния, всем хватит места, если участвовать в урегулировании конфликтов честно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс- конференции с армянским коллегой.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу заявил, что «астанизация» (от названия астанинского формата по сирийскому урегулированию) отношений России и Турции позволила этим странам разделить сферы влияния в Сирии, Ливии и на Кавказе.

«Я очень надеюсь, что Евросоюз будет вести себя по-современному и не пытаться представлять современный мир как подлежащий разделению на сферы влияния. Всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения каких-то геополитических выгод и сторонних преимуществ», — сказал Лавров.

По его мнению, Боррель озабочен тем, что кто-то другой, кроме ЕС, может делать инициативные шаги по Карабаху. «Я так понимаю, он немножко озабочен тем, что кто-то другой, кроме Евросоюза, может делать какие-то инициативные шаги в современном мире», — отметил министр.

Minval.az