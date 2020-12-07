В здании Исполнительной власти Джалилабадского района проводится операция.
В результате проведенной правоохранительными органами операции есть задержанные, среди которых глава ИВ Джалилабадского района Намиг Зейналов, сообщает АПА.
В здании Исполнительной власти Джалилабадского района проводится операция.
В результате проведенной правоохранительными органами операции есть задержанные, среди которых глава ИВ Джалилабадского района Намиг Зейналов, сообщает АПА.
Дата: 2020/12/07 12:25
Раздел: Азербайджан, Важно
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