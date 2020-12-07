СГБ Азербайджана задержала мужчину, присвоившего денежные средства, предназначенные для военнослужащих, раненых в Отечественной войне, сообщает сайт Службы.

Служба Государственной Безопасности изучила информацию, распространенную в социальных сетях в связи с присвоением денежных средств с банковских карточных счетов, предназначенных для оказания помощи раненым военнослужащим и их семьям.

Рустамов Рамиль Эльхан оглу (1992 г.р.) разыскивал в социальных сетях публикации о помощи раненым военнослужащим и их семьям, и, получив данные принадлежащих им карт, стал присваивать денежные средства.

Рустамов задержан и привлечен к ответственности. Расследование продолжается.

Minval.az