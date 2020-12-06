В США россиян, которые родились на Южных Курилах, назвали уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, которые опубликованы на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России», — указано в документе (цитата по РБК).

По информации японской газеты Hokkaido Shimbun, требование, чтобы граждане, рожденные на Южных Курилах, указывали в качестве страны происхождения Японию, появилось в правилах проведения розыгрышей грин-карт США в 2018 году.

Резиденты США, в том числе обладатели грин-карт, обязаны платить налоги со всех доходов, независимо от того, в какой стране они получены. Однако двойного налога нет: налог, уплаченный в другой стране зачитывается в счет суммы налога, причитающегося в США.

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