Подготовка к началу функционирования Совместного центра наблюдения за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе продолжается полным ходом.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Шебнем Актоп.

По ее словам, турецкие специалисты помогают азербайджанской армии в вопросе разминирования территорий, освобожденных от подразделений ВС Армении.

«Турецкие специалисты участвуют в тренингах для азербайджанских военных. Турция готова и далее оказывать поддержку справедливой борьбе азербайджанского народа», — сообщила Актоп (цитата по «Анадолу»).

Minval.az