Выжившие армянские солдаты, которые укрываются в лесу и считались пропавшими без вести, несколько дней назад вышли на связь со Службой спасения сепаратистов Карабаха. Об этом сообщила депутат от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, передает newsarmenia.am.

На своей странице в Facebook Зограбян написала, что постоянно встречается и общается с родителями пропавших без вести солдат, у которых есть доказательства, что их сыновья живы и находятся предположительно в окрестностях села Ванк Гадрутского района.

По ее словам, мать одного из пропавших без вести солдат, уверяет, что около 8 дней назад армянские солдаты, укрывшиеся в лесу, смогли дозвониться по номеру 911 в Карабахе и сказали, что находятся в лесу и нуждаются в помощи.

«В Интернете уже два дня распространяется видео, из которого можно предположить, что у нас действительно есть солдаты, попавшие в окружение в лесах, которым срочно нужна помощь», — сообщила Зограбян.

По её словам, секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян, с которым Зограбян также беседовала по этому вопросу, сообщил, что поисковые работы уже начались и обсуждались с главой российских миротворцев Рустамом Мурадовым.

«Виталий Баласанян отметил, что поисковые группы уже сформированы, они работают, мы надеемся, что сможем спасти наших детей, находящихся в блокаде. Важна каждая минута», — завила Зограбян.

По её мнению, обращаться по данным вопросам к правительству Армении «бессмысленно», так как в стране «царит анархия».

Minval.az