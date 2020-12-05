Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina показала в Twitter ролик с полетом обновленного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 версии S, который считается убийцей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Новый Bayraktar TB2S, в частности, отличается наличием защищенного канала спутниковой связи.
Такие БПЛА, согласно главнокомандующему Вооруженными силами Украины генерал-полковнику Руслану Хомчаку, в 2021 году получит Киев.
Test ve eğitim için havalanan #BayraktarTB2/S SİHA ile kol uçuşunda…#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🇹🇷 pic.twitter.com/oR7Sc6nbrc
— BAYKAR (@Baykar_Savunma) December 4, 2020