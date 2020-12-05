Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina показала в Twitter ролик с полетом обновленного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 версии S, который считается убийцей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.

Новый Bayraktar TB2S, в частности, отличается наличием защищенного канала спутниковой связи.

Такие БПЛА, согласно главнокомандующему Вооруженными силами Украины генерал-полковнику Руслану Хомчаку, в 2021 году получит Киев.

Minval.az