Президент Франции Эммануэль Макрон не ответил прямо на вопрос телеканала Brut online news об участии в президентских выборах 2022 года. Не исключаются разные варианты, в том числе, и не выдвижение своей кандидатуры, отметил он.

«Вопрос, если понадобится, будет решаться в нужное время, — подчеркнул Макрон. — Возможно, в последние месяцы перед выборами мне придется принять трудные решения, как того требуют обстоятельства, и это сделает для меня невозможным быть кандидатом».

«Я ничего не исключаю», — подтвердил Макрон, который в мае 2017 года продемонстрировал невероятный политический успех, став в возрасте 39 лет самым молодым президентом современной Франции.

Minval.az