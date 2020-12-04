Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха, как и другие страны, принадлежность этой территории достаточно давно определена резолюциями Совета безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета безопасности достаточно давними. Это же всё указано в резолюциях Совета безопасности. Россия ничего не меняла. Собственно, ни одна страна не меняла», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не изменилось ли отношение России по вопросу о статусе Карабаха после войны и соглашения лидеров Армении, Азербайджана и РФ.

«И президент (Владимир) Путин говорил, что сам по себе Карабах не признавался, он не был признан даже самой Арменией. Об этом говорил президент Путин», — напомнил представитель Кремля.

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