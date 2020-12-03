Национальное Собрание Франции приняло резолюцию с призывом признать Нагорный Карабах. За проголосовали 188 депутатов, против – три.

Резолюция носит рекомендательный характер для правительства Франции.

Французские депутаты также призвали свое правительство, вместе с другими европейскими партнерами, скорейшим образом оказать гуманитарную помощь армянскому населению Нагорного Карабаха, а также пересмотреть вопрос о продолжении процесса по присоединению Турции к ЕС.

Отметим, на сегодняшнем обсуждении проекта резолюции глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не считает признание полезным для переговорного процесса.

Министр отметил, что сама Армения не признает Нагорный Карабах и не просит этого от Франции: «Наши армянские друзья не просят нас об этом, и они сами не признали Карабах, в каких бы то ни было границах. Мой армянский коллега, господин Айвазян, просит нас о другом – о том, чтобы поддержать прекращение огня и обеспечить возвращение людей в свои дома» (цитата по «Спутнику»).

В то же время, отметил министр, статус-кво, сложившийся в зоне конфликта, не привел к его окончательному решению. Приоритет Франции как переговорщика – помочь тому, чтобы мирные жители могли вернуться в свои дома.

Minval.az